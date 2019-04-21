أجدد عبايات فاشينيستات انستقرام لإطلالة عصرية في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 أبريل 2019 10:29 صباحاً - موديلات العبايات تختلف تصميماتها من فترة لأخرى، وكأيّ صبيّة تميل إلى اتّباع كل ما هو عصري وجديد، فالفاشينيستات كثيرًا ما يلهمونكِ صيحات عصرية ومميزة، ولأننا على اقتراب من الشهر الكريم، الذي تفضل الفتيات ارتداء العبايات، أحببنا أن نطلعكِ على أجدد موديلات عبايات مدونات الموضة، لكي تلهمكِ اطلالة عصرية في رمضان 2019.



العبايات المخططة بالطول تزيدكِ رشاقة



اعتمدت تيم الفلاسي على هذا النوع من العبايات، بألوان زاهية للصيف، مع الاحتفاظ بالأرضية باللون الأسود، وهذا الموديل مناسب كثيرًا للصبيّة الممتلئة، نسقيه مع حجاب باللون الأسود، ويمكنكِ أيضًا الذهاب بها للعمل.





العباية السوداء مع التطريزات الفضية

هذه العباية لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، بإمكانكِ اختيارها ببعض اللمسات الفضية، ولا تقلقي عزيزتي ستتمكنين من ارتدائها بالنهار، كالعباية من الفاشينيستا فاطيمة مع حجاب باللون الأسود أو الأبيض، فالموديل من هذا النوع، لا يحتاج للكثير من التفاصيل لإبراز جماله، بخاصة وإن كنتِ سترتدينها بنهار رمضان.

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العباية بألوان المخمل

مازالت متصدرة قائمة العبايات، سواء كانت للصيف بشكل عام، أو للشهر الكريم، كالعباية البيبي بلو من حصة الهاشمي، نسقيها أيضًا مع ألوان مخملية، حتى يكتمل اللوك الحيادي، كما أنها مناسبة للعزومات، وتمنحكِ "لوك" هادئًا وبسيطًا.



العباية المنقطة بألوان جريئة

موضة البولكا دوت من الصيحات الرائجة لربيع 2019، لهذا يمكنكِ اعتمادها مع العباية الفستان، كهذا الموديل من فاطمة الفولمارزي، مع اللمسات المستوحاة من التراث الخليجي، لاطلالة غير تقليدية، من الممكن أن تزيدي اطلالتكِ ترفًا، بشوز لامعة ذهبية مرصعة بالأحجار الملونة.