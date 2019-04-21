فوائد الكرفس.. التخلص من الوزن الزائد ومنع أمراض الدم

للكرفس فوائد عديدة، وذلك لكونه المصدر الرئيسي للأنزيمات المفيدة ومضادات الأكسدة، كما انه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الأساسية مثل الفولات والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C وفيتامين K.

وكشفت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للكرفس يمكن أن يساعد في حماية القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه مضاد للالتهابات ومضادة للأكسدة تجعله غذاء مثاليًا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم، وأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع askd rnandi.

فوائد عامة للكرفس

يحتوي الكرفس على العديد من الفوائد المدهشة للبشرة والكبد والعين والصحة المعرفية.

القيم الغذائية للكرفس

يحتوي الكرفس على فيتامين B6 والكالسيوم وفيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين A والفولات وفيتامين K والألياف والبروتين، بالاضافه الى السكريات التى يحتاجها الجسم في اليوم ومضادات الأكسدة التى لديها القدرة على علاج الأضرار الناتجة من أي التهاب، وعلاج الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان أو التهاب المفاصل.

كما أنه يحتوي على حمض الفيروليك، والكافيينيكيد، والكويستين، التى تستخدم في علاج التهابات الكبد والكلى، ومتلازمة القولون العصبي، واضطرابات الجلد والتهابات المسالك البولية.

Advertisements

يعمل على تقليل نسبة الكوليسرول

الاستهلاك المنتظم للكرفس يعمل على الحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم، بالاضافه الى المساعدة في حماية صحة القلب وتحسينها، كما انه يحتوي على مركب بوتيل فيثاليد (BuPh)، له تأثير خفض الشحوم، والكوليسترول الكلي وتركيز الدهون الثلاثية.

يعالج ارتفاع ضغط الدم

يستخدم الكرفس في علاج ارتفاع ضغط الدم بسبب خصائصها المضادة لارتفاع ضغط الدم، كما أن تأثير ارتخاء العضلات للكرفس يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم، كما انه يعمل على تحسين صحة قلبك بشكل عام.

يمنع أمراض الكبد

يعتبر الكرفس غذاء مثالي لتطهير الكبد، حيث أن الاستهلاك المنتظم منه يمكن أن يساعد في حماية صحة الكلى ومنع أمراض الكبد، وذلك لغناه بفيتامين C و B و A والحديد، كما انه يحتوي على خصائص مدرة للبول، يمكنه إزالة السموم والنفايات والملوثات من الجسم.

​