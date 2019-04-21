"عرين اللانستر".. شاهد "جيم أوف ثرونز" وكأنك في "ويستروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم:

الملايين حول العالم يتابعون المسلسل الأشهر "جيم أوف ثرونز" أو "صراع العروش"، الذي بدأ موسمه الثامن والأخير الأسبوع الماضي، بعد انتظار دام عامين تقريبًا منذ نهاية الجزء السابع.

وبهذه المناسبة العظيمة، قام فندق في ولاية نيويورك الأمريكية، بإنشاء جناح مثالي لعشاق المسلسل.

وبحسب جريدة "The National"، يوفر فندق "ريفينري" بمدينة مانهاتن، جناحًا خاصًا لعشاق المسلسل باسم "عرين اللانيستر" نسبة إلى عائلة "لانيستر" بالمسلسل، والتي تتخذ من الأسد رمزًا لها.

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جرى تجهيز الجناح على طراز ديكورات المسلسل، لتشعر وكأنك تجلس داخل أحداثه، فتجد أشياء من جميع أنحاء الممالك السبع، حيث تتناثر بالجناح قطع الفراء، وتوجد مجموعة من بيض التنانين لإرضاء عشاق "كاليسي" الملقبة بـ"أم التنانين" والتي أدتها الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك.

كما تتدلى لافتات بألوانها الحقيقية كما ظهرت في أحداث ومعارك المسلسل، من الستائر، ووضعت كؤوس على طراز الكؤوس عائلة لانيستر الذهبية، حتى قائمة العشاء فإنها تحتوي على أطباق مستوحاة من العرض، مثل "وليمة وينترفيل"، و"رانزينو برافوس".

ولم تنس إدارة الفندق أن تكون الشاشة الضخمة مزودة باشتراك بـ"إتش بي أو".

ويتم حجز الجناح في كل يوم أحد حتى نهاية الموسم الأخير الذي يأتي بـ6 حلقات فقط، وتبدأ الأسعار من 9800 جنيه تقريبًا، لكن لسوء الحظ تم حجز الجناح لمشاهدة الحلقة الأخيرة، المقرر بثها يوم 19 مايو المقبل.