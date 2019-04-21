أمور تخفيها عنك الفنادق السياحية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تمثل الإقامة في فندق جيد المستوى رفاهية مطلوبة لغالبيتنا، وبالتأكيد يرغب جميعنا في أفضل الخدمات بأقل التكاليف، لهذا تتنافس الفنادق السياحية للإعلان دومًا عن مختلف سُبل الراحة من أجل إسعاد نزلاءها، لكنه في سبيل تقديم هذه النسبة الصعبة بين الخدمة جيدة والتكلفة الزهيدة تلجأ بعض الفنادق إلى حيل تصنع لك صورة مثالية قد لا تكون حقيقية نوعًا ما.

التقرير التالي يستعرض لك بعض الخُدع التي تلجأ لها الفنادق السياحية لإظهار الخدمة المتدنية على أنها فائقة الجودة، وفقًا لموقع "هوتيلز".

- الاستعانة بالتكنولوجيا

مع التقدم المذهل في البرامج التكنولوجية ومعدات التصوير، أصبح بالإمكان تقديم صور غاية الروعة وليست لها مثيل، وقد تكون في بعض الأحيان أفضل من الواقع، فعلى سبيل المثال يتم تصوير الغرف الصغيرة بعدسة عين السمكة لجعلها تبدو أكبر، أو استخدام المرايا والزوايا الذكية لتحويل صالة رياضية ضيقة إلى ما يبدو وكأنه مركز ضخم للياقة البدنية.

- المكان الجغرافي

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دائمًا ما يصور أصحاب الفنادق للزائرين أن الفندق على بعد خطوات من الشاطئ أو البحر، وأحيانًا يلجأون إلى الصياغة الغامضة للتضليل

- الرسوم الإضافية

يلجأ كثير من الأماكن السياحية إلى تقسيم المبلغ الذي سيدفه العميل مقابل الخدمات التي ستقدم له، حتى لا يشعر إنه سيدفع كثير من الأموال، أو حتى يظن أن ما سيدفعه قليل مقارنة بباقي الأماكن السياحية.

- إنترنت مجاني

تقدم العديد من الفنادق خدمة "الواي فاي" ولكن تلك الخدمة لا تكون متاحة بشكل كامل، إذا قد تكون متوفرة في اللوبي فقط وعليك دفع مبلغ إضافي للحصول على الواي فاي داخل الغرفة.