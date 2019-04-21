طرق فعالة لإنقاص الوزن دون رجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

بدلا من اتباع نظام غذائي صارم،وتجويع نفسك، فضلا عن أنك غالبا ما لا تلتزم به بالشكل المطلوب، هناك بعض الطرق الفعالة الأخرى لخسارة الوزن وقفدان الشهية بالطعام، بحسب مجلة "Men's Health" الأمريكية.، والذي يصلح لكلا الجنسين معا.

-غير وجهة نظرك عن الرياضة

الكثير من الرجال والنساء عندما يزداد وزنهم يلجأوون إلى "الجيم" وبعد حصة تدريبية قاتلة، يتفاجأ الشخص بأنه لم يحرق سوى عدد قليل من السعرات الحرارية، وإذا ما قام بالمواظبة لمدة اسبوع أو اثنين، يجد أنه لم ينقص من وزنه المقدار المرضي، ويشعر بأن الرياضة ليست ذات تأثير فعال في زيادة الوزن.

يجب معرفة أن هذا المقياس خاطئ تماما، ففوائد ممارسة الرياضة تتجاوز ما يمكنكم رؤيته في المرآة، فهي تمنحكم قلبا أقوى وجهازا دوريا أكثر صحة، وجسدا أكثر نشاطا وحيوية، فكر في هذه الفوائد أولا، وسيزداد حافزك للتمرين، ومع الوقت سينقص الوزن من تلقاء نفسه.

-المزيد من النوم

بمجرد أن يحصل جسمك على عدد ساعات النوم التي يحتاجها، سيساعدك على تناول الطعام بشكل أفضل من دون محاولة منك لتحسينه. حيث تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين ينامون 7 ساعات على الأقل ليلا، يتناولون كميات أقل من السكر مقارنة بما كانوا عليه من قبل. ووجدت دراسات مقابلة، أن قلة النووم تجعل الناس يأكلون أكثر في الليل ما يتسبب في زيادة أوزانهم.

-انشغل بتناول الطعام فقط

عند تناول الطعام يجب الابتعاد عن الهواتف الذكية والتلفزيون وعدم القيام بأي نشاط آخر سوى الأكل. لأن الشخص عندما يكون مشغولا بشئ آخر أثناء تناول الطعام لا يأكل بعقلانية، وبالتأكيد يأكل كمية أكبر بكثير مما يتناولها عادة.

-كن بطيئا

أنت تاكل كثيرا لدرجة أنك ترغب في التخسيس، إذا فانت شخص تحب الأكل، وحب الأكل يتناقض مع الأكل بسرعة، وكذلك التخسيس يتناقض مع الأكل بسرعة.

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ليس عليك أن تمضغ كل قطعة 100 مرة، فالدراسات أظهرت فقط أن تناول الطعام ببطئ يؤثر على مقدار ما تأكله، وقد يساعدك تناول الطعام باستخدام الشوكة في تقليل سرعتك.

لماذا تفقد وزنك أصلا؟

تميل طبيعة الرجل إلى أن يرى هدفه نصب عينيه طوال الوقت، يجب ان يكون السبب واضحا أمامك من الأساس حتى لا يتلاشى بعد عدة خطوات. يمكنك وضع قائمة من 5 أو 10 أسباب حقيقية تري أن تخسر وزنك من أجلها، ويفضل أن تقراها يوميا.

أمام بالنسبلة للمرأة فالمرآة هي دافعها الأول، النظر إلى المرآة كثير فيتلك الأثناء يمنح دافعا كبيرا.

تحدي العقل

عندما نكون بصدد البدء في رحلة إنقاض الوزن وتقليل كمية الطعام، تأخذ أجسادنا ردود فعل مضادة لمواجهة نقص الطعام المتوقع، فنجد أن شهيتنها باتت أقوى بكثير من ذي قبل، ويبدأ العقل في اختراع حجج للإطاحة بكل محاولة لتقليل الطعام، أو عدم تناول وجبات إضافية

ويبدأ في بث المبررات مثل أن نأكل خشية لاتعرض لسخرية الأصدقاء أو أن يوجد مخرجا جديدا يجعنا نقتنع بأنه لا بأس من ارتكاب بعض المخالفات. خسارة الوزن عدوها الأاول العقل.

تناول الدهون الصحية طوال اليوم

تناول الدهون الصحية مثل المكسرات وزبدة الجوز والأفوكادو على مدار اليوم، يجعل الجسم راضيا ولا يتطلع إلى سعرات حرارية إضافية.

التركيز على ما يمكننا تناوله وليس العكس

التركيز على الأطعمة غير المناسبة لإنقاص الوزن، أو أننا نريد تناول 3 قطع من اللحم بدلا من واحدة، يجعلنا نشعر بالإحباط والحرمان وعاجلا ام آجلا نستسلم، مع أن تركيزنا على الاستمتاع بما هو مسموح بتناوله من طعام محبب وإن كان قليلا، يشعرنا بالرضى وويسهل علينا الوصول إلى الهدف المنشود.