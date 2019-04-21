طريقة عمل فطيرة التفاح

فطيرة التفاح من الحلوى المفيدة واللذيذة التى يحبها الأطفال ولها العديد من الفوائد، فالتفاح يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى 22 مجموع الكربوهيدرات اليومي، ولا تحتوي على البروتينات، أو الدهون أو الكوليسترول. نقدم لك اليوم طريقة سهلة لعمل فطيرة التفاح: المكونات 125 جرام زبادي. 2 بيضة. كوب ونصف سكر. 3 أكوب دقيق. كوب زيت. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 1 حبة تفاحة كبيرة. Advertisements طريقة التحضير تقطع التفاحة حلقات رفيعة. يمزج الزبادي مع البيض والسكر والزيت والبيكنج باودر مع بعض جيدا. يضاف الدقيق للمزيج السابق مع الستمرار فى الخفق. يضاف التفاح للمزيج السابق، ثم يصب في قالب الفرن. يدخل القالب الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي اللون. تقطع الفطيرة بعد أن تبرد، وتقدم للأطفال بجانب العصير الطازج. ​

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