"السمبوسك" من الأكلات التي يفضلها الأطفال لشكلها المتميز ومذاقها، لكن عجينة السمبوسك قد تكون غالية الثمن أو غير متوافرة في السوبر ماركت، لذا تقدم لكِ "هُنّ" طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل.

المكونات

4 أكواب ونصف كوب دقيق أبيض

ملعقتان كبيرتان من السكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر

نصف كوب زيت

بيضتان

كوب لبن رائب

ملعقتان كبيرتان خل

1/2 كوب ماء فاتر

طريقة التحضير

يخلط الدقيق والسكر والبيكينج بودر والملح جيدا في إناء عميق.

في إناء آخر يُمزج الزيت والحليب الرائب والخل وربع كوب ماء.

يصب المزيج السائل على خليط الدقيق تدريجيا، مع الاستمرار في العجن باليد أو الاسباتيولا.

يصب باقي الماء حتى تصبح العجينة متماسكة.

تقسم العجينة على هيئة كرات صغيرة ثم ترص في قالب، وتغطى وتترك في مكان دافئ.

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يدهن سطح العجن بالدقيق وتوضع عليها كرات العجين وتفرد بالنشابة، حتى الحصول على السمك المطلوب.

تقطع العجينة وتُحشى بالحشو المفضل لأطفالك، ثم تقلى أو تشوى في الفرن.

طريقة أخرى لعجين السمبوسك في المنزل

المكونات

كوب دقيق أبيض

كوب دقيق أسمر

1/4 كوب زيت

5 ملاعق كبيرة حليب بودر

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب الماء

طريقة التحضير

تمزج المكونات الجافة سويا، والمكونات السائلة سويا.

يصب المزيج السائل على الجاف تدريجيا مع الاستمرار في العجن باليد حتى التماسك.

يترك العجين حتى يرتاح، ثم يفرد على الرخامة بعد دهنها بالدقيق.

يشكل العجين بالشكل المفضل لديك، حتى تكون جاهزة للحشو.

تقطع العجينة وتحشى بالحشو المفضل لأطفالك، ثم تقلى أو تشوى في الفرن.

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