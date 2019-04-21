هنأت الفنانة أصالة ياسمين عيسى، طليقة المحلن أحمد إبراهيم، بعيد ميلادها، قائلة لها: "ياسمينة الحبيبة.. كل سنة وأنتي بخير".
ونشرت "أصالة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها مع ياسمين، مُعلقة عليها: "ياسمينة الحبيبة كل سنة وأنتي بخير.. وأنتي بتستحقي الخير والسعادة والاستقرار والوفا يا وفية".
وكانت ياسمين عيسى، رفعت دعوى طلاق للضرر من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد زواجه من الفنانة أنغام، كما قالت في تصريحات لـ"الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تدعم طليقة أحمد إبراهيم: "تستحقي الوفا يا وفية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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