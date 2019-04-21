أصالة تدعم طليقة أحمد إبراهيم: "تستحقي الوفا يا وفية"

هنأت الفنانة أصالة ياسمين عيسى، طليقة المحلن أحمد إبراهيم، بعيد ميلادها، قائلة لها: "ياسمينة الحبيبة.. كل سنة وأنتي بخير".

ونشرت "أصالة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها مع ياسمين، مُعلقة عليها: "ياسمينة الحبيبة كل سنة وأنتي بخير.. وأنتي بتستحقي الخير والسعادة والاستقرار والوفا يا وفية".

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وكانت ياسمين عيسى، رفعت دعوى طلاق للضرر من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد زواجه من الفنانة أنغام، كما قالت في تصريحات لـ"الوطن".

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