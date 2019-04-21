أعراض الناسور الشرجي.. حمى ونزيف ورائحة الكريهة

الناسور هو نفق يصل من طبقة الجلد الخارجي لفتحة الشرج، ويحدث نتيجة تأكل الحواجز النسيجية الطبيعية في تلك المنطقة، وذلك حسب ما ذكرة موقع webmd.
ويحدث هذا الناسور بسبب تواجد عدة غدد تصنع السوائل، التى تتسبب في انسداد المجرى الشرجي مما يؤدي الى تكوين البكتيريا، التى تؤدي إلى خراج، وفي حالة عدم التخلص من ذلك الخراج يسعى هو للخروج مما يؤدي الى ثقب في الجلد.
أعراض الناسور الشائعة
الاحمرار الشديد حول المنطقة الشرجية.
تورم فتحة الشرج.
نزيف شرجي نتيجة حركة الأمعاء المؤلمة.
الحمى.
سائل كريه الرائحة ينزف من فتحة بالقرب من فتحة الشرج.
حساسية شديدة أشبه بحبوب الشباب حول فتحة الشرج.
قشعريرة دائمة.
شعور عام بالتعب والإجهاد.
تورم الجزء السفلي من العمود الفقري.
خروج صديد أو دم.
ألم في البطن.
انسداد مؤلم في الأمعاء.
الإسهال الشديد "التعنية".
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