بالصور| رغم بردوة الطقس.. أطفال الشروق يرافقون آباءهم في الاستفتاء

بفرحة وفخر وبرغم بردوة الطقس في مدينة الشروق، إلا أنه ما زال سكانها يترددون على اللجان الانتخابية من رجال وسيدات بصحبة ذويهم صغار السن قبل غلق اللجان في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك لتعليمهم الوطنية منذ صغرهم، بحسبما عبرت "آلاء" لـ"الوطن" التي اعتادت على النزول للانتخابات الرئاسية وغيرها، بصحبة زوجها وأبنائها الاثنين، فيما تعبِّر عن مدى شعورهم بالفخر والانتماء وفرحتهم عندما يضعون أيديهما في الحبر المخصص للتصويت.

فيما يعبر "يوسف" البالغ من العمر 7 سنوات عن فرحته بالنزول للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معبرا "بنزل من وأنا في كي جي تو"، ليعبر شقيقه يحيى الذي جاء معه بصحبة والده ووالدته عن مدى فرحته واستمتاعه بصورة دائمة في كل مرة تنزل العائلة للمشاركة في الانتخابات.

وبدأ الإقبال يقل بشكل نسبي عن الصباح، لتغلق اللجان في تمام التاسعة مساء، على أن تعاود فتحها التاسعة من صباح الغد.

وبدأت اللجان الانتخابية بمدينة الشروق بفتح أبوابها للناخبين في التاسعة من صباح اليوم على أن يستمر التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى يوم الاثنين الموافق 22 من أبريل.

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