رضوى الشربيني تهاجم شابا تهرب من فتاة وعدها بالزواج قبل الموعد بـ15 يوما

عرضت الإعلامية رضوى الشربيني مشكلة، لإحدى متابعات برنامجها "هي وبس"، الذي تقدمه على شاشة "CBC سفرة"، حيث اشتكت من تهرب حبيبها من مقابلة أهلها قبل الموعد المحدد بـ15 يومًا.

ووبخت رضوى، حبيب الفتاة، قائلةً له: "دي موضة جديدة، مكنتش موجودة على عهدي، إيه الحلاوة والشطارة دي، إن شالله ما عنك جيت!، ليه تديها معاد؟!".

ونصحت رضوى، الفتاة، بعدم الاتصال بالشاب بأي شكل من الأشكال، موضحةً: "مفيش مخلوق في الدنيا في عصرنا الحالي بيختفي إلا لو ربنا خده ومات".

وتابعت: "نزلي أحلى صور عندك في كل حتة ومفيش مانع من بوز البطة وأوعي تلقحي عليه في المواقع عشان ميحسش إننا مفروسين ومتكادين، واكتبي عبارات زي يوم سعيد وإيه اليوم الحلو ده".

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وأردفت: "بعد 15 يومًا سيظهر ليختلق أعذارًا واهية، ولكن وقتها يجب ألا تسرعي في الرد عليه، وتجاهليه بنفس المدة التي تجاهلك فيها، وبعدها ردي عليه ردودًا مقتبضة ولا تتحدثي معه فيما حدث منه".

وواصلت: "خليه شهر كده، ولو شارينا وعاوزنا واتعلم الأدب، واتعلم إن الحركة اللي عملها دي مش حركة ناس متربيين ممكن نرجع بس النسبة 1%، بس أنا لو مكانك مستحيل أرجع، لانه مجاش عشان مش محترم ومكنش جد".

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