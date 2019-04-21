"نيفين" ومساعدتها المنزلية "إيد واحدة" في الاستفتاء: لها نفس الحقوق والواجبات

من منطلق أن خادمتها لها نفس الحقوق والواجبات، اصطحبت نيفين خالد، مساعدتها المنزلية "فاطمة" للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة نهضة مصر في مدينة 6 أكتوبر.

وتقول نفين لـ"الوطن"، إنها أطلعت "صديقتها فاطمة" (كما تصفها) على المواد التي يجرى عليها الاستفتاء، وأخبرتها الأخيرة أنها تريد النزول والمشاركة.

وأكدت السيدة الأربعينية، أنها لم تتدخل في اختيار "فاطمة"، بل لكونها لا تجيد القراءة والكتابة، أخبرتها ان الدائرة الحمراء تعني "رفض" والزرقاء "موافقة".

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فيما قالت فاطمة لـ"الوطن" إنها سعيدة بالمشاركة في الاستفتاء حيث خرجت لتدعم الرئيس لاستكمال ما بدأه: "أنا الرئيس وفرلي شقة، وحياة كريمة لأسرتي، ليه مَخْرُجش وأقول نعم".

وتستكمل بابتسامة لا تفارق وجهها: "كنت أتمنى أقدم لبلدي أكتر من كده".

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