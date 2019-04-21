الامارات | هيمنة ألمانية على إنتاج الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة

شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة ألمانية على إنتاج الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل مواطنو مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، في عطلة عيد الفصح، بمجموعة متنوعة من التقاليد والأكلات، ولكنْ هناك عامل مشترك دائماً، وهو الشوكولاتة.

ووفقاً لوكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، فإنه على الرغم من استمتاع كل دول الاتحاد بتناول الشوكولاتة، فإن عدداً محدوداً من الدول يهيمن على الإنتاج.

وتتصدر ألمانيا دول الاتحاد، إذ تنتج 32% أو نحو 1.3 مليون طن من إجمالي الشوكولاتة التي ينتجها الاتحاد، تليها إيطاليا بنسبة 18% (700 ألف طن)، حسبما كشفت «يوروستات» مستندة إلى أرقام عام 2017. وتنتج كل من فرنسا وهولندا 9% (400 ألف طن)، ثم بريطانيا وتنتج 7% (300 ألف طن)، وتسهم بلجيكا وبولندا وإسبانيا معاً بـ16% من إنتاج الاتحاد الأوروبي.