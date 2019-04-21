الامارات | ران جيا تختتم فعاليات «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ران جيا تختتم فعاليات «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت عازفة البيانو الصينية، ران جيا، عرضاً لافتاً، أول من أمس، لتختتم بعرضها فعاليات موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لموسم 2018- 2019، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وقدمت ران جيا، التي تعد من ألمع الموسيقيين في عصرنا، في أول ظهور لها بالشرق الأوسط برنامجاً موسيقياً، يجسد أروع الأعمال الرومانسية.
وتضمن الحفل الموسيقي، الذي أحيته في مسرح أبوظبي، عرضاً متجدداً لأعمال المؤلف الموسيقي النمساوي فرانز شوبرت، وكانت قد افتتحت الحفلة بثلاث مقطوعات منفردة على البيانو، لأحد أبرز الملحنين الصينيين المعاصرين، وهو والدها داكون جيا.
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