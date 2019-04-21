الامارات | «الإيبرو» بلمسات ألمانية.. لا مجال للخطأ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيبرو» بلمسات ألمانية.. لا مجال للخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحضر فن «الإيبرو» في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عبر ورشة عمل يقدمها الفنان الألماني سيزر سوباتشي، الذي يعرِّف الصغار في قاعة الطفل بأهم ما يتضمنه هذا الفن من إبداعات، وخطواته، ليرشدهم إلى رسم لوحاتهم الخاصة. وقال سوباتشي إن الورش تسمح للأطفال بالتعرف إلى واحد من أبرز الفنون وأكثرها تميزاً، سواء على صعيد ما يتمتع به من تقنيات أو ما ينتجه من أعمال راقية، موضحاً أن «الإيبرو» أحد الفنون التي تعتمد على الرسم على سطح الماء باستخدام ألوان خاصة ترش وتشكل على السطح، بحيث يتمكن الفنان بعد ذلك من أخذ الرسمة على ورق خاص، وتهيئتها للعرض بعد أن تجفّ. وأضاف سوباتشي: «هذا الفن يعتمد على حدس الفنان ودقة أدواته، حيث لا مجال للخطأ هنا، فعليك أن تكوّن لوحتك من مزيج متنوع من الألوان التي تعوم على السطح».