الامارات | الروبوت «كوزمو» يرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت «كوزمو» يرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي»، استهدفت الأطفال واليافعين. واستعرضت الورشة التي قدمها براء الجيلاني، مهندس النظم الآلية والأتمتة في مركز فن روبوتيكس، تطبيقات عملية على روبوت «كوزمو التفاعلي»، الذي يمتلك ذكاءً اصطناعياً، إذ يتعرف الأطفال المشاركون إلى الروبوت الذي يقوم بتصويرهم، وفي حال عودة الطفل في أي وقت لاحق، فإن الروبوت يتعرف إليه مباشرة.
وسعت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتدريبهم على إتقان التطبيقات العملية، وحثهم على البحث في مختلف توجهات ومجالات القطاع التكنولوجي.
وقال الجيلاني إن «الورشة تهدف إلى رفع وعي الأطفال واليافعين في دولة الإمارات بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وزيادة رصيدهم المعرفي حول التقنيات الحديثة، لاسيما أن الإمارات هي أول دولة في العالم لديها وزارة الذكاء الاصطناعي».
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