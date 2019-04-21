الامارات | جائزة الأدب المكتبي تستشرف ما بعد الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الأدب المكتبي تستشرف ما بعد الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أول من أمس، الدورة 21 من جائزة الشارقة للأدب المكتبي، تحت عنوان «مكتبات المستقبل.. استشراف ما بعد الرقمية»، خلال ندوة «سياسات التخطيط الثقافي المستقبلية»، التي نظمتها إدارة مكتبات الشارقة ضمن فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، حتى 27 الجاري.

حضر الندوة مديرة إدارة مكتبات الشارقة إيمان بوشليبي، وشارك في النقاش ثلاثة فائزين في الجائزة بدورتها الماضية، هم: الدكتور عبدالرحمن فراج، والدكتورة نيرمين إبراهيم اللبان، والدكتور أحمد شحادة، بينما أدار الندوة الدكتور عمر عبدالعزيز.

وأكدت بوشليبي أن اختيار موضوع هذه الدورة من الجائزة يعكس ضرورة التحول التدريجي للمكتبات ومؤسسات المعلومات إلى مجتمعات ما بعد الرقمية والفضاءات الإلكترونية، سواء على مستوى المعرفة ومستودعاتها ومصادرها، أو على مستوى آليات الحفظ والتنظيم والاسترجاع وأدواتها، وأخيراً على مستوى سهولة الحصول على الخدمات والمعارف، بما يشكل في نهاية المطاف تكاملاً معرفياً في ترسيخ منظومات التحول الذكي بآلياته وتقنياته المختلفة.