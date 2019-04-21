الامارات | أفراح المصعبي والهلالي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سالم صالح أحمد المصعبي، بمناسبة زفاف نجليه: فيصل وحمدان، إلى كريمتي ناصر عبدربه صالح الهلالي. حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الوثبة في بني ياس بأبوظبي، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين والضباط، وعدد من المدعوين من مختلف إمارات الدولة، ولفيف من الأهل والأصدقاء وزملاء العريسين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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