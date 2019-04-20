طليقة زوج أنغام ترقص على "أشوف فيك يوم" والأخير يرد: "هعمله شير"

لازالت قصة زواج الفنانة أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد أبراهيم، على رأس اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب ظهور الثنائي في المناسبات الفنية كافة.

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لياسمين عيسى، طليقة أحمد إبراهيم، وهي تحتفل بعيد ميلادها، بصحبة الفنانة أصالة، ومجموعة من اصدقاءها على أنغام الجريني "أشوف فيك يوم".

الأمر الذي جرى تداوله بشكل كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره رسالة غير مُباشرة لطليقها من خلال كلمات الأغنية.

واليوم رد الموزع الموسيقي، على أنتشار المقطع، موضحًا إنه تم إرساله له أكثر من مرة، فنشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُستخدمًا خاصية "الاستوري" قائلًا: "لو حد عنده فيديو تاني يبعتلي وأنا أحب الخير للغير".

وتابع: "ممكن أساعدكم وأعمل شير ستوري بنفسي، واجيب ناس تعملكم شير كمان".

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وأختتم ساخرًا: "عقبال ما اشيربكن فيديو تحرير غزة وتطهير سوريا".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طلق زوجته ياسمين عيسى مؤخرا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم.

وكان إبراهيم متزوجا من ياسمين عيسى لـ10 سنوات، وأنجب منها طفلين.

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