استوحي إطلالتك الكلاسيكية من أبطال "جيم أوف ثرونز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

كان انطلاق الموسم الثامن والأخير من المسلسل الشهير "Game of Thrones" بمثابة حدث غاية في الأهمية، إذ يتابعه ملايين المشاهدين حول العالم.

وعلى الرغم من مرور 8 سنوات على العرض الأول من المسلسل، إلا أن عودة الجزء الأخير جعلته محط حديث رواد "السوشيال ميديا".

ويرجع كثير من متابعي السلسة الشهيرة عشق لهذا العمل الأسطوري إلى الحقبة الزمنية التي يصورها بما تحمله من تفاصيل وأزياء تعلقت بها أذهان جمهور المسلسل الولع بشخصياته، التي كان لها حضورًا طاغيًا.

ونستعرض لكم في هذا التقرير المصور ألبوم يبرز تنسيق الملابس الكلاسيكية بخزانة ملابس أبطال "جيم أوف ثرونز".