ما هو عدد الساعات المناسب لاستخدام طفلك للأجهزة الألكترونية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

حذّر العلماء من جلوس الأطفال أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية مثل التليفزيون والهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر، لساعتين أو أكثر يوميًا، إذ تتسبب في مشاكل سلوكية وذهنية للأطفال.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ذكرت أبحاث أن الوقت الذي يقضيه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين أمام الشاشات خلال فترة الـ17 عامًا الماضية، قد تضاعف من 1.32 إلى 3.05 ساعة يوميًا.

وأضافت أن العديد من الأطفال يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا أمام الهواتف الذكية وأجهزة "التابلت" وشاشات التليفزيون، وأن ذلك يؤثر على مدى انتباههم.

وأكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "PLOS One"، من قبل باحثين من جامعة "ألبرتا" الكندية، على أهمية تأثير الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات على سلوكياتهم.

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وباستخدام بيانات من دراسة "التنمية الطولية للرضع الأصحاء" الكندية، قام العلماء بتحليل المعلومات التي جرى جمعها من حوالي 2500 طفل في عمر 5 سنوات وعائلاتهم.

وذكر عدد من الآباء بأن عدد الساعات التي يقضيها أطفالهم أمام الشاشات يوميًا، حوالي 1.5 ساعة أمام الشاشة، وفقًا لنتائج الدراسة.

وحسب الجمعية الكندية لطب الأطفال، فإن الوقت الموصي به يوميًا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات أمام الشاشة هو ساعة واحدة.

ويقول الباحثون إن الأطفال الذين يتجاوزون الموقت الموصي به في سن الثالثة أو الخامسة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات سلوكية وذهنية تتعلق بالانتباه من أولئك الذين قضوا وقتًا أقل أمام الشاشة يوميًا.

وأشاروا إلى أن هذه العلاقة محل البحث أكبر من أي عامل خطر آخر قاموا بدراسته، بما في ذلك قلة النوم، والإجهاد، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.