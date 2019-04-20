انت الان تتابع تفاصيل خبر النحل ينجو من حريق كاتدرائية نوتردام المدمر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 09:02 مساءً - نجا مئات الآلاف من النحل الذي كان يعيش في كاتدرائية نوتردام، بعد الحريق المدمر الذي التهم معظم سطحها وأسقط برجها الشهير.

وكان يُعتقد، في بداية الأمر، أن نحو 200 ألف نحلة تعيش في خلايا، فوق سطح المبنى العريق بباريس، قد نفقت جراء الحريق، بحسب ما ذكرته "BBC" اليوم السبت.

لكن مُربي النحل في الكاتدرائية، نيكولا جيان، قال إن النحل لا يزال على قيد الحياة ويصدر طنيناً.

ويعتني جيان بخلايا النحل الثلاث، منذ إنشائها في الكاتدرائية عام 2013، إذ كان ذلك جزءاً من مبادرة تهدف إلى زيادة أعداد النحل في أنحاء باريس.

وتوجد خلايا النحل فوق غرفة خزانة الكنيسة، في الطرف الجنوبي من المبنى، وأسفل السطح بنحو 30 متراً. ونتيجة لذلك، يقول جيان إنها بقيت بعيدة عن الدخان.

Advertisements

وبخلاف السلالات الأخرى، يبقى النحل الأوروبي بالقرب من خلاياه عند الشعور بالخطر، حيث يلتهم العسل ويعمل على حماية الملكة.

ويُفترض أن درجات الحرارة العالية تمثل أكبر خطر على النحل، كما أن أي دخان من شأنه أن يؤدي إلى تسمم النحل ببساطة.

وقال جيان لوكالة "أسوشييتد برس": "بدلاً من قتلها، فإن ثاني أكسيد الكربون أصابها بحالة خدر، وجعلها تنام".

ويستخدم مربو النحل الدخان عادة لتهدئة تلك الحشرات، ومن ثم الوصول إلى خلاياها.

والتهم حريق هائل، الأسبوع الماضي، كاتدرائية نوتردام في قلب العاصمة الفرنسية باريس، في حين اجتاحت مشاعر التضامن معظم دول العالم.