رئيس لجنة ببورسعيد يخرج بأوراق الاقتراع لمساعدة ناخبة قعيدة على التصويت

في لفتة إنسانية، ترك المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، رئيس اللجنة الفرعية رقم 13 بمدرسة القناة الثانوية بنين ببورسعيد، مقر اللجنة، وتوجه خارجها، للتسهيل على مواطنة قعيدة ترغب في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وأخبر أحد رجال الأمن، القاضي دسوقي، بوجود سيدة قعيدة، خارج اللجنة، وترغب في المشاركة بالاستفتاء، فقرر الأخير النزول بكشف الناخبين تسهيلا عليها ولتمكينها من المشاركة.

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ووجهت الناخبة، الشكر لرئيس اللجنة، ورجال الجيش والشرطة على مساعدتها في المشاركة بالاستفتاء، ثم غادرت اللجنة.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

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