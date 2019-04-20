الأميرة سمارة صاحبة اللقب.. تفاصيل حفل ختام ملكة جمال العرب 2019

في إطار ختام فعاليات مسابقة ملكة جمال العرب 2019، الذي أُقيم أمس، بإحدى الفنادق المطلة على النيل، برئاسة حنان نصر، توجت الجزائرية الأميرة سمارة على لقب ملكة جمال العرب، وحصدت لقب الوصيفة الأولى لوريين أمسيح من فلسطين، أما الوصيفة الثانية لللبنانية مريم كمون، وحصدت المغرب لقب الوصيفة الثالثة بنبيلة عقيلي، أما الوصيفة الرابعة من اليمن كانت نرمين الجفري.

وأقيمت الاحتفالية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وشهدت العديد من عروض الأزياء، أبرزها لمصمم الازياء السوري ياسر حربليه، المصرية رغدا حسن، فضلًا عن تكريم بعض رموز الفن، والشخصيات العامة، ونجوم الموضة والأزياء، على رأسهم مادلين طبر والمطرب السعودي عبدالعزيز الشريف وإنجي خطاب وتامر شلتوت.

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كما جرى تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتسلم مساعده الدكتور يوسف ورداني، التكريم نيابة عنه.

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