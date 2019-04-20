لكل مواليد الأبراج.. تعرف على أنسب مكان لقضاء شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

لتفادي النقاشات حول المكان الأفضل لشهر العسل، تساعدك الأبراج على قضاء شهر عسل ساحر ومميز يختاره لك برجك حسب ميولك واتجاهاتك لكي تشعر بأجواء رومانسية ومختلفة مع شريك حياتك، وفق ما قدمه موقع "horoscope":

الجبال المكسيكية أو الثلوج في كندا لـ"الحمل":

لأنه يحب ويشعر بالنشاط في الرحلات اليومية مثل ركوب الدراجات الجبلية عبر الغابة ورحلات القوارب في المساء والمشي لمسافات طويلة، والاطلاع على الحضارات القديمة قد تزيد من شغفه. ومن الأفضل له اختيار مكان لاسترخاء في أكواخ خاصة تقع وسط أوراق الشجر الطبيعية للوجهة أو الاستمتاع بمسبح لا متناهي هادئ يطل على الغابة.

شواطئ المكسيك لـ"الثور":

إنهم يرغبون في الاسترخاء والتدليل وعمل جلسات مساج وقضاء عطلة تهدئ الذهن قبل الجسد، ويعد بمناظر غروب الشمس الخلابة المطلة على المحيط الهادي الأنسب لهم، الاستمتاع بعشاء حميم ومميز مع الشريك علي البحر.

ولاية ميامي لـ"الجوزاء":

يتعطش الجوزاء لحياة المدينة الصاخبة والفن والثقافة مع الاسترخاء الفاخر في بيئة مريحة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ في نفس المدينة، ولا يفضل الزحام ولكنه قريب من جميع أنشطة المدينة، وبفضل الحياة الليلية، يمكن للأزواج الاستمتاع (المأكولات المكسيكية الراقية في مطعم ما).

السرطان - ولاية جورجيا:

يفضل السرطان المنتجعات الضخمة العصرية، ولهذا السبب ينبغي قضاء شهر العسل في منتجع بارنسلي الذي يقع على سفوح جبال Blue Ridge في جورجيا، وهو موقع القصص القصيرة لعقار يرجع تاريخه إلى عام 1840، ويستمع برج السرطان بالمأكولات البرية مثل لحم الضان.

الأسد - مدينة سلتافينو بدولة إيطاليا:

يهتم الأسد بالأماكن التاريخية مع الاسترخاء في آن واحد والمناظر الخلابة لفلورنسا وتلال توسكان المتدحرجة، كما أن القيام بتجارب جديدة مع الشريك مثل الغطس أو السباحة من أهم ما يسعده ويميز وقته مع الطرف الآخر.

العذراء - جذر الكاريبي:

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يفضل أن تطل الغرف على منحدر يطل على مناظر لجبال Piton الشهيرة والبحر الكاريبي، ويمكن للأزواج المشاركة في الأنشطة بما في ذلك الغطس وركوب الدراجات الجبلية وأكثر من ذلك.

الميزان - جبال همالايا:

الميزان يبحث دائمًا عن التوازن، والفنادق والأماكن ذات التصميم الصديق للبيئة. على قدم المساواة بين الأناقة والمضمون، كما يستمتع بوجود الكهوف وplayones المدمجة في جميع أنحاء المنتجع. ويستمتع بالحدائق الترفيهية، حيث يمكن للأزواج السباحة والغطس تحت الماء ليزيد من شغفهم.

العقرب - ولاية ميامي:

يعشق العقرب السفر وتجدد طاقته باستمرار، ويفضل دائمًا مكانا يحتوي على أكثر من نشاط، مثل السباحة والسهرات الليلية، كما يفضل الأماكن الهادئة وتجربة الطعام من جميع إنحاء العالم والاستمتاع بموسيقى الجاز الحية واستكشاف تاريخ المدينة المقام بها.

القوس - جزيرة غالاباغوس:

يختار الأماكن الطبيعية والشواطئ الرملية الحمراء وتجربة المغامرات الجديدة مثل التجارب البحرية والجبلية، البعد هو المكان المثالي للفصل والاسترخاء بعد الإثارة من التخطيط لحفل الزفاف، ويستمتع القوس بالمشي لمسافات طويلة في الطبيعة والتجديف بالبحر والقوارب ذات القاع الزجاجي بقيادة مرشدين.

الجدي - جزر المالديف:

يفضل الجدي وقت الاسترخاء، يبحثون عن تجربة فاخرة تجعلهم بعيدًا عن كل شيء خصوصًا على جزيرة خاصة في South Ari Atoll في جزر المالديف، ويمكن الوصول إلى هذا المنتجع الشامل كليًا بطائرة مائية من مالي. وهذا ما يفضله الجدي الوصول الصعب الي ما يريده.

الدلو - المنزل:

يفضلون البقاء بمنزل الزوجية لتكون ذكرى مميزة، والنزهات لشراء أشياء جديدة والذهاب إلى السنيما أو المطعم المفضل له.

الحوت - مدريد دولة إسبانيا:

يحبون الإبداع والتراث، والنظر إلى المياه النهرية التي تحيط بهم وتجربة الإبحار بها، فهي مكان لقضاء شهر العسل مصمم مع مراعاة الهدوء في الفندق والأماكن المحيطة.