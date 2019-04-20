وفاة الممثلة البريطانية الشابة مايا ليسيا نايلور.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت الممثلة الإنجليزية الشابة مايا ليسيا نايلور، عن عمر يناهز 16 عاما.
أسرة الفتاة كانت قد أعلنت نبأ وفاتها، كما أشارت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن حالة من الحزن تخيم على محبي الممثلة الشابة، التي شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية والبرامج.
الخبر أصاب محبيها بصدمة كبيرة، حيث تفاعل جمهورها مع الخبر مبدين حزنهم الشديد على رحيلها المفاجئ.
الفتاة التي أدّت دور البطولة في سلسلتين من فيلم “Millie Inbetween”، كانت من الأشخاص المحبوبين من عائلة “بي بي سي” للأطفال، وممثلة ومغنية وراقصة موهوبة جداً.
مايا كانت قد قالت في تصريحات نقلتها شبكة “بي بي سي”: إنها كانت ترغب دائماً في الغناء والتمثيل، مضيفة أن لديها بعض المشاريع المذهلة التي ستبصر النور قريباً.
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