انت الان تتابع تفاصيل خبر بيرو.. الرئيس السابق ينتحر والأسبق يواجه أحكاماً بالسجن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - أيد قاضٍ في جمهورية بيرو حبس الرئيس الأسبق "بيدرو بابلو كوتشينسكي" ثلاث سنوات أثناء إعداد الادعاء اتهامات بالفساد ضده؛ بسبب ما تردد عن تقاضيه رشى من شركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات.

جاء هذا القرار أمس الجمعة، بعد يومين فقط من انتحار "آلان غارسيا"، رئيس بيرو السابق أيضاً، لتفادي اعتقاله فيما يتعلق بقضية شركة أودبريشت التي قوضت الطبقة السياسية الراسخة في بيرو، بعد تورط مسؤولين وزعماء سياسيين في اتهامات بتقاضي رشوة.

"كوتشينسكي" ينفي بشدة ارتكاب مخالفات من هذا القبيل، وهو مصرفي سابق في وول ستريت يبلغ من العمر 80 عاماً، وكان يحمل في الماضي الجنسية الأمريكية.

وأشار "كوتشينسكي" إلى أنه لم يحضر الجلسة أمام القاضي أمس الجمعة بسبب تلقيه العلاج من مشكلات في القلب بمستشفى محلي.

من جانبه، كتب رئيس البيرو الحالي مارتين بيسكارا في حسابه على موقع "تويتر"، أنه أُصيب بالهلع لوفاة غارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

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وبعد أن قتل "غارسيا" نفسه يوم الأربعاء الماضي، طلب محامي "كوتشينسكي" من الادعاء بحث وضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله بدلاً ممَّا هو مقرر من اعتقاله قبل محاكمته، ولكن الادعاء قال إنه يمكن علاجه في السجن دون أي مشاكل، ووافق القاضي على طلبه بسجن كوتشينسكي 36 شهراً قبل محاكمته.

وبحسب القانون في بيرو، يمكن حبس المشتبه بهم فترة تصل إلى ثلاث سنوات قبل محاكمتهم إذا أثبت الادعاء أن من المرجح إدانتهم، وأنهم قد يحاولون الهروب أو عرقلة سير التحقيق إذا لم يتم سجنهم.

ومن المرجح أن يثير القرار (بحق كوتشينسكي) انتقادات بشكل أكبر حيث أصبح التحقيق أكثر شراسة، وأن ممثلي الادعاء والقضاة يسيئون استخدام ما يسمى "بالحبس الاحتياطي".

يشار إلى أنّ غارسيا كان رئيساً منذ عقود لحزب "أبرا"، الذي كان يوماً ما حزباً قومياً قوياً، وحكم البلاد من العام 1985 حتى العام 1990 ثم أعلن نفسه مؤيداً للسوق الحرة، وفاز بولاية رئاسية أخرى من خمس سنوات في العام 2006.

وكان غارسيا قيد التحقيق فيما يتعلق بشركة "أودبريشت" البرازيلية للإنشاءات التي فجرت أكبر فضيحة فساد في أمريكا اللاتينية، عندما أقرت علناً في عام 2016 بأنها فازت بعقود مربحة في المنطقة عن طريق دفع رِشى.

