نجلاء بدر: "جوزي عينه زايغة.. وبعلقه لما يبص لواحدة مرتين"

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن زوجها "عينه زايغة" مؤكدة أنها تحاول دائما مراقبته ولا تسمح له بأن ينظر إلى سيدة أخرى، ولكنها ترى أن ذلك طبيعة في كل الرجال وليس زوجها فقط.

أضافت "بدر" خلال حوارها مع الفنان أمير كرارة، في حلقة مساء أمس الجمعة، من برنامج "سهرانين" على "ON E"، أنها اكتشفت أن طبيعة الرجال كلهم هو النظر على السيدات، ولكن هناك فرق بين النظرة الأولى مجرد نظرة، وما بين النظر والتعليق.

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وتابعت: "أنا عادي البصة الأولى بعديها بمزاجي، البصة التانية لا مش هسكت بقى بعلقه بصراحة، بس هو طبيعي أنا شخصيا لو حد دخل شكله حلو ببص عليه بس فيه فرق بين البصة الأولى وبعد كده".

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