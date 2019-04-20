فيديو لرضوى الشربيني على صفحة زوجة علي ربيع يثير جدلا

أثار منشور لندا محمود زوجة الفنان علي ربيع الجدل على الشبكات الاجتماعية قبل يومين، وذلك بعد إعلان انفصالها أمس الجمعة، عن نجم "مسرح مصر".

وكانت ندا شاركت فيديو للإعلامية رضوى الشربيني، مقدّمة برنامج "هي وبس" على قناة "CBC سفرة" تقدّم فيه الشربيني 4 نصائح للسيدات "للتخلص من الشخص الذي لا يُقدر قيمتك".

وأعربت ندا عن إعجابها بهذه النصائح، إذ علقت على الفيديو بقولها: "دايمًا بدعي وأقول يا رب اختر لي ولا تخيرني.. الحمد الله على اختيارات ربنا دايمًا راضيا دائمًا واثقة فيك يا رب وفي اختياراتك".

وكتبت ندا، أمس، عبر حسابها على "فيس بوك": "أمك ثم أمك ثم أمك.. وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك.. شكرًا.. أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة"، لتتلقى بعدها دعمًا كبيرًا من قِبل متابعيها، فضلًا عن تساؤلات البعض عن تفاصيل وأسباب تفاقم الأزمة التي انتهت بالانفصال.

ورصدت "الشربيني" في الفيديو، عدة نصائح وقت التخلص من هذا الشخص، إذ تكمن الأولى بقولها: "قولي له 1000 شكر يا أستاذ يا فاضل إنك وفرت لي سبب أن أعرف أكرهك بيه، ونقول له كمان بوسة كبيرة وباي يا حبيبي"، وذلك بالإضافة إلى اتباع قاعدة "البلوكات"، وتجاوز هذه المرحلة وبدء صفحة جديدة.

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