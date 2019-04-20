في "طوابير".. المرأة السيوية تشارك في التعديلات الدستورية

شهدت لجنة وحدة التضامن الاجتماعي في سيوة قبل قليل، حضورا مكثفا للمرأة السيوية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إذ اصطفت سيدات سيوة في طابور داخل اللجنة وسط واحة سيوة، حرصا منهن على المشاركة والتصويت.

يذكر أنّ عدد مراكز الاستفتاء في مطروح 152، بإجمالي 159 لجنة فرعية مقيد بها 286034 ناخبا وناخبة على مستوى مطروح، و13 لجنة فرعية في مطروح للوافدين.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

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وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

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