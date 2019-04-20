كاميرون دياز تظهر بإطلالة أنيقة خلال تجوّلها في لوس أنجلوس

ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، في إطلالة صيفية مذهلة إذ رصدتها عدسات المُصوّرين في شوارع لوس أنجلوس الخميس.

ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 46 عاما، بلوزة بيضاء بأكمام قصيرة وبنطال جينز أزرق فضفاضا، وأضافت لمسة من الألوان الصيفية لإطلالتها من خلال زوْج من الشباشب البرتقالية ونظارة شمسية رياضية كبيرة.

تركت نجمة فيلم The Mask شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته، بينما ارتدت أقراطًا ذهبية اللون وحقيبة سوداء صغيرة، وأثناء رحلتها في شوارع لوس أنجلوس، شوهدت وهي تشتري بعض الزهور وتم رصدها أيضًا وهي تتحقق من هاتفها الذكي أثناء تجوالها.

تعيش دياز حياتها بعيدًا عن الأضواء منذ زواجها من مغني الروك بنجي مادن البالغ من العمر 40 عامًا، وتزوجت دياز من مادن في عام 2015، بعد 7 أشهر من مقابلتهما وثلاثة أشهر بعد الخطوبة.

التقت دياز ومادن في عام 2014 من خلال صديقتها المقربة نيكول ريتشي التي تزوجت من أخيه التوأم جويل مادن في عام 2010، ولم تحصل الممثلة على دور البطولة منذ 2014 بعد فيلم "Annie"، ورغم أنها لم تستبعد تمامًا العودة إلى الشاشة الكبيرة فإنها تتمتع بنمط حياة أكثر استرخاءً.

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