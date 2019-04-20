الـButtery Skin أحدث صيحات المكياج... لبشرة مضيئة ومتوهجة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 04:38 مساءً - الـButtery Skin أو البشرة الزبدية، هي أحدث صيحات المكياج التي تجتاح موقع الإنستقرام، وهي تمنح المرأة مكياجاً مضيئاً ومتوهجاً، وتلاقي انتشاراً واسعاً في عالم الجمال في الوقت الحاضر. لذلك، سنعرفك في ما يلي الى موضة الـButtery Skin، فجربيها واحصلي على بشرة مثالية خالية من العيوب.



ما هي الـButtery Skin؟

في السنتين الأخيرتين، احتلت موضة البشرة الزجاجية حيزاً كبيراً في عالم المكياج، وها هي موضة الـButtery Skin، أو البشرة الزبدية تأتي لتحلَ محلها وتنتشر بسرعة البرق. تُعتبر هذه التقنية أسلوب مكياج محدد يعتمد على إخفاء عيوب البشرة من دون تغيير أو تحويل في ملامح وجه المرأة. وقد سُميت بالبشرة الزبدية، كونها تمنحك بشرة ذات ملمس ناعم حريري، كالزبدة تماماً، ولمعان طبيعي جذاب. وتقوم تقنية البشرة الزبدية على تطبيق مستحضرات مكياج عدة بطريقة تخولك الحصول على بشرة ناعمة، مضيئة، وذات توهج طبيعي. علماً أنها تناسب كثيراً البشرة العادية والمختلطة، لكن يمكن استخدامها أيضاً على البشرة الجافة، في حال إعدادها وترطيبها بشكل مناسب.



كيفية الحصول على البشرة الزبدية

- في البداية، استخدمي ماسك التقشير للتخلص من الشوائب والبقع على البشرة. من ثم، رطبي بشرتك بكريم يشتمل خصوصاً على حمض الهيالورونيك.

- لتثبيت المكياج والحصول على بشرة متوهجة، ضعي البرايمر على كامل بشرة وجهك، من ثم اخلطي كلاً من كريم الأساس والهايلايتر السائل، وطبقيهما على بشرتك بأطراف أصابعك، لتمتصهما البشرة بشكل جيد.

- طبقي كونتور الوجه البودرة، من ثم ضعي البلاش والهايلاتير ذي التركيبة السائلة لتحافظي على بشرة رطبة وندية.

- ضعي اللومينايزر فوق الخدين والجفون، فهو يمنح البشرة لمعاناً جذاباً، من ثم طبقي مثبت المكياج على كامل وجهك.

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