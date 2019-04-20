في الطقس الحار.. كيفية وضع الواقي الشمسي مع المكياج؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 04:38 مساءً - مع ارتفاع الحرارة، ووجوب وضع الواقي الشمسي لتجنب مشكلات البشرة، تتساءل كثيرات عن الوسيلة المثلى لوضع مستحضر الوقاية من الشمس مع مستحضرات المكياج في الوقت نفسه دون تلطيخ المكياج؟

وإجابةً عن هذا السؤال، قال بيتر شميدينجر، فنان التجميل الألماني: يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استعمال كريم عناية نهاري خفيف، وذي معامل حماية كافٍ من أشعة الشمس "SPF"، أي لا يقل عن 30%، وبعد ذلك يتم تطبيق كريم أساسٍ خفيف ومرطب وذي تأثير منطفئ وغير لامع، ومَن ترغب في الجمع بين الاثنين في خطوة واحدة فقط، يمكنها استعمال كريم عناية نهاري ملون وذي مُعامل حماية من أشعة الشمس، مثل بي بي كريم، الذي يلعب دوراً ثلاثياً، يتمثل في الوقاية من الشمس، وترطيب البشرة، والمستحضر الأساس قبل وضع المكياج.



نصائح أخرى لوضع المكياج في الأجواء الحارة:

- عندما ترغبين في تجديد مكياجك، وأنت في الخارج، ضعي طبقة من الواقي الشمسي أولاً، ويفضل مسح المكياج بالكامل، وإعادة تطبيق الواقي الشمسي، ثم وضع كريم الأساس.

- لا تطبِّقي كريم الأساس مباشرة بعد الواقي الشمسي، بل دعي البشرة تمتص الواقي لتستفيدي منه بشكل جيد.

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- ضعي مستحضر الوقاية من الشمس، وكريم الأساس في حقيبتك، فقد تحتاجين إلى تجديد وضع المستحضرات.

- يفضل استخدام أحمر خدود سائل، وأحمر شفاه يحتوي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، أما بالنسبة إلى مكياج العيون ففي إمكانك تطبيق المكياج الذي اعتدتِ على تطبيقه دون أي قيد.

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