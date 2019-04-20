3 خطوات ستطبقين من خلالها المناكير كالمحترفين تماماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 04:38 مساءً - بإمكانك من الآن فصاعداً تطبيق المناكير بطريقة احترافية من دون الحاجة الى الذهاب لصالونات التجميل، لا سيما إذا كنت امرأة عاملة ولا تملكين الوقت الكافي لتقصديها. حيث سنقدم لك في هذا المقال ثلاث خطوات كفيلة بجعلك تطبقين المناكير في المنزل كالمحترفين.



1- تنظيف الأظافر

للحصول على أظافر أنيقة، تكمن الخطوة الأولى في تنظيف الأظافر جيداً من آثار المناكير، ومحيطه من الجلد الميت. في البداية، قومي بإزالة المناكير القديم، من ثم ضعي محلولاً مبيضاً على فرشاة أسنان قديمة وافركي أظافرك بها جيداً. بعدها، انقعي يديك في ماء فاترة مدة عشر دقائق، ثم أزيلي بالمقص المخصص الجلد الميت الموجود حول الأظافر.



2- برد الأظافر وترطيبها

قبل برد الأظافر، اختاري شكل الأظافر المناسب لشكل يديك، من ثم ابردي أظافرك بمبرد ناعم. بعدها، استخدمي المبرد الثلاثي الأوجه، الذي يعمل على تنعيم الظفر وتلميعه وإزالة أي اصفرار موجود عليه. وعند الانتهاء من ذلك، اغسلي يديك، رطبي يديك وأظافرك جيداً بالكريم المرطب، وانتظري بضع دقائق.



3- تطبيق المناكير

لتغذية أظافرك وحمايتها من الاصفرار، من المهم في البداية تطبيق طلاء مغذٍّ شفاف على أظافرك. وعند البدء بتطبيق المناكير الملون، من الهم أن تبدئي أولاً بطبقة رقيقة منه من الداخل الى الخارج في شكل عامودي، مع الحرص على الابتعاد عن حدود الأظافر القريبة من الجلد. انتظري قليلاً حتى تجف أظافرك، ومن ثم أطلي أظافرك بطبقة ثانية من المناكير الملون. بعدها، طبقي المناكير المجفف على أظافرك، فهو يمنح أظافرك لمعة أنيقة ويساهم في تجفيف طلاء الأظافر بشكل سريع.

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