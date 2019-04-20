بالفيديو| دليل علي ربيع للسعادة الزوجية.. 5 نقاط بينها "الطلاق"

فجّرت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع مفاجأة مدويّة أمس عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنّ أعلنت رغبة ربيع في الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته، أفصحت عنها عبر "إنستجرام" بخاصية "الاستوري".

وكان ربيع لخّص دليل السعادة الزوجية من وجهه نظره في حديثِ سابق، خلال استضافته في برنامج "ده كلام" مع الإعلامية سالي شاهين، الذي عُرض على فضائية dmc في 2017، والتي كان من بينها" الطلاق".

دليل السعادة الزوجية

1. الحب

2. التعاون

3. الحنية

4. الذكاء

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5. الطلاق

الانطباع الأول الذي تركه ما قاله ربيع عن السعادة الزوجية، على سالي شاهين كان "الدهشة"، إذ سألته إنّ كان الطلاق من بين أسباب السعادة الزوجية، فأجابها: "كنت شايلها للآخر عشان الناس متفهمش غلط، ودي اللي بتريح"، فسألته سالي مرة أخرى: "ده عشان خايف من مراتك يعني؟"، فأجاب: "مش فارقة مراتي أو الناس".

وكانت والدة ندى صرحت لـ"هُنّ"، بأنّ "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها من 20 يوم في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوهالها".

وعن قرار الانفصال، أكدت والدة ندى: "علي النهارده بلغنا إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".

وكان علي ربيع أعلن زواجه بندا في 20 سبتمبر 2015، واحتفلا بزفافهما في فندق هيلتون بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أسرة مسرح مصر ونجوم ونجمات الفن.

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