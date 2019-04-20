بالفيديو| بعد الخلافات.. قصة حب على ربيع وندى محمود: "بدأت في الأوبرا"

أصبحت السوشيال ميديا فرصة لمشاركة الأمور الشخصية، سواء في مواقف الفرح أو الانفصال والطلاق، وهو ما استغلته "ندى محمود" للتعبير عن الخلافات التي نشبت بينها وبين زوجها علي ربيع، إذ أعلنت على "إنستجرام" انفصالها عن ربيع بطريقة غير مباشرة، بعد طردها وابنتهما الوحيدة "مليكة".

وترصد "هنّ" في السطور التالية قصة حب ربيع وندى، بداية من لحظة تعارفهم وحتى اللحظات الأخيرة قبل تدويناتها على "إنستجرام".

روى ربيع قصة تعارفه وحبه لندى، خلال استضافته في برنامج "ده كلام" مع الإعلامية سالي شاهين، والذي عُرض على فضائية dmc.

وقع ربيع في غرام ندى من النظرة الأولى، بعد أنّ شاهدها في أحد عروض الباليه التي كانت تؤديها في دار الأوبرا، حاول بعدها لفت نظرها بشتى الطرق بالاستعانه بأصدقائه الذين كانوا يشاركونها العروض.

قصة حب كبيرة جمعت الثنائي، عزما على تخليدها بالزواج، وقال ربيع خلال البرنامج إنّ أسرتها لم تبالغ في الطلبات الخاصة بالزواج، وكانا على قدر كبير من التفاهم.

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وكان الثنائي احتفلا بزفافهم في اغسطس 2017، الذي أُقيم في فندق "هيلتون"، بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، فضلا عن أسرة مسرح مصر.

وكانت ندى محمود زوجة علي ربيع فجرت مفاجأة مدوية أمس، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنّ أعلنت رغبة ربيع في الانفصال عنها، لكن جاء الانفصال بسبب مشكلات نسبتها لوالدته، ونشرت ندى ذلك عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" و"فيس بوك".

"أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة"، وهو ما جعل رواد مواقع "فيس بوك" يتهكمون بشأن عنف تعرضت له ندى، ولكن والدتها نفت ذلك في تصريحات لـ"هن"، مؤكدة أنّ الخلافات بين الثنائي سببه والدة علي ربيع، الذي أبلغهما أمس بعدم رغبته في إكمال الزيجة التي بدأت عام 2015، ولديهما طفلة تبلغ من العمر عامين.

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