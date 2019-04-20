آخرهم علي ربيع.. 7 حالات انفصال بين المشاهير خلال 6 أشهر

خلال 6 ِأشهر فقط بداية من نوفمبر العام الماضي وحتى أمس، أصبح في كل شهر تقريبا نبأ جديد عن حالة طلاق أو انفصال أو قضية خلع تُرفع على أحد الفنانين أو المشاهير، وأصبحت تلك الأنباء الأكثر تداولا بين جماهير الفن و"السوشيال ميديا" التي أصبحت ساحة للتباعد بين الأطراف، وليست تواصلا اجتماعيا، ولعل آخرهم علي ربيع وما أعلنته زوجته أمس من مشكلات بينهما عبر "فيسبوك"، وحتى الطلاق الأغلى في العالم، أما الانفصال الأكثر هدوءا فكان من نصيب بسمة وحمزاوي.

علي ربيع وندا محمود

آخر حالات الانفصال بين الفنانين، إذ فجّرت ندى محمود زوجة علي ربيع مفاجأة مدوية أمس، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنّ أعلنت رغبة ربيع في الانفصال عنها، لكن جاء الانفصال بسبب مشكلات نسبتها لوالدته، ونشرت ندى ذلك عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" و"فيس بوك".

"أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة"، وهو ما جعل رواد مواقع "فيس بوك" يتهكمون بشأن عنف تعرضت له ندى، ولكن والدتها نفت ذلك في تصريحات لـ"هن"، مؤكدة أنّ الخلافات بين الثنائي سببه والدة علي ربيع، الذي أبلغهما أمس بعدم رغبته في إكمال الزيجة التي بدأت عام 2015، ولديهما طفلة تبلغ من العمر عامين.

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أحمد إبراهيم وياسمين عيسى

من أبرز حالات الطلاق التي تمت مؤخرا، وشغلت حيزا كبيرا بسبب الجدل المثار حول علاقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والفنانة الكبيرة أنغام، إذ أثيرت شائعات بسبب حديث زوجته ياسمين عيسى وهي ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة، عن علاقة حب بين زوجها وأنغام ورغبتها في رفع دعوى طلاق.

أصرت ياسمين على الطلاق خاصة بعد إعلان أنغام أنّهما زوجا وزوجة، ونشرت رسائل رومانسية أرسلها لها إبراهيم، وظهوره المتكرر معها أمام الكاميرات التي وثّقت حبهما، وهو الزواج الذي استمر 10 سنوات أنجبا خلاله طفلين، فيما اتفق الثنائي بعد الطلاق على استمرار العلاقة الطبية بينهما، وتم الانفصال رسميا في شهر أبريل بعد شهور من الخلافات.

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سمية الخشاب وأحمد سعد

"بتستقوى" كانت البداية مع تكهنات جمهور متابعي زيجة سمية الخشاب وأحمد سعد، ثم حلقة شاركت فيها الخشاب، رضوى الشربيني، تحدثت فيها عن العنف الزوجي، وضرورة ألا تصمت الأنثى عما يحدث من عنف منزلي ضدها، بل يجب أنّ ترفضه.

عقب ذلك ذكرت الخشاب أنّها رفعت دعوى طلاق على سعد بسبب العنف الذي تعرضت له على يده، ثم بدأت حرب على "السوشيال ميديا"، وتلميحات و"تلقيحات" بين الثنائي، فيما رد سعد على الاتهامات التي وجهتها له سمية والجمهور، وقال إنّه لن يرد على ذلك وسيعيش لأولاده، والطلاق حصلت عليه الخشاب في مارس الماضي.

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شاهيناز ضياء الدين وإيهاب

صورة لوجهها يمتلئ بالدماء، أعلنت بها الفنانة شاهيناز ضياء الدين تعرضها للعنف من زوجها رجل الأعمال "إيهاب"، وكان ذلك في 24 مارس الحالي، ونشرت صور لها عبر حسابها على "فيس بوك" وهي تنزف من أنفها، وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إيهاب يا ابن باهرة، ضربني وبهدلني أنا وأمي ومش عايز يديني ابني، ليا ربنا يجيبلي حقي"، مؤكدة أنّها انفصلت عنه منذ فترة، ورفعت ضده قضية خلع.

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بسمة وعمرو حمزاوي

بدأت علاقتهما في 2011، وعقب الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد الثورة، قرر الثنائي السفر إلى الخارج لتربية ابنتهما "نادية"، وخلال تلك الفترة ابتعدت بسمة عن المجال الفني، لتعود بعدها إلى مصر وتنفي الشائعات التي طالت علاقتهما، وما تردد بشأن طلاقهما.

زادت حدة الشائعات مع مهرجان الجونة في دورته الثانية، وظهور بسمة فيه للمرة الأولى دون دبلة الزواج، ورغم ذلك رفضت التعليق عن أنباء انفصالها، كما لم تنف، وقررت الصمت، بعدها قال مصدر مقرب من بسمة في تصريحات لـ"هن"، إنّ الثنائي قرر الانفصال رسميا، وكان ذلك آخر شهر مارس الماضي، ليحدث الانفصال في غموض دون أسباب واضحة.

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ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة

تزوج حلاوة وياسمين في 2001، وتقبّلت كونها زوجة ثانية، إذ كان حلاوة متزوجا بسيدة من خارج الوسط الفني وله منها 4 أبناء، وعاشا نحو 18 عاما، وأنجبا طفليهما ياسمين وسيف الدين، لتقرر الطلاق رافضة أنّ تكون هي "الضرة" هذه المرة، لتعلن الطلاق في نوفمبر من العام الماضي.

شائعات كثير طالت زوجها حلاوة، عن علاقة عاطفية محتملة مع الفنانة ريهام حجاج، كانت السبب الأساسي وراء إعلان ياسمين عبدالعزيز طلاقها منه في بيان رسمي، أوضحت فيه أنّ الطلاق تم منذ نحو عام في سريّة، موضحة أنّها احتفظت بالأسباب لنفسها، فيما أعلنت حجاج بعد ذلك أنّها زوجة حلاوة الجديدة، بعد ذلك نشر صورهما معا عبر "السوشيال ميديا".

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أغلى طلاق في العالم

ربع قرن كانت هي المدة التي عاشها الثنائي جيف بيزوس، صاحب الـ54 عامًا، والروائية ماكينزي بيزوس، وأنجبا خلالها 4 أطفال، سبب انفصال رئيس شركة "أمازون"، والذي يعد أغنى رجل في العالم، هو اكتشاف زوجته خيانته لها في رسائل مسربة نشرتها وسائل الإعلام العالمية، فيما سمي بـ"فضيحة أغلى طلاق في العالم".

رغم ذلك اتفق الثنائي على استمرار الصداقة بينهما، وحصلت ماكينزي بالفعل على نصف ثروة زوجها التي تقدر بنحو 112 مليار دولار، والتي أعلن هو نفسه في وقت سابق أنّها كانت جزءا كبيرا في تكوينها في بداية عمله، عندما انتقلت معه ودعمته في البداية، لتصبح تلك القصة من أشهر قصص انفصال المشاهير التي حدثت في بداية يناير من 2019، وحصلت الزوجة منها على 56 مليار دولار.

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