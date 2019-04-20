"شربات" تتحدى إعاقتها وتدلي بصوتها في الاستفتاء: "واجب عليّ"

لم تمنعها إعاقتها عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وصممت على المشاركة وأداء واجبها الوطني، إذ حضرت "شربات نادي عبدالسيد" إلى اللجنة، على ظهر دراجة بخارية خاصة بالمعاقين، إلى لجنتها في مدرسة بني يحيى بدائرة مركز ديروط في أسيوط.

الفتاة الصعيدية المصابة بعجز في قدميها، تقول إنّ إعاقتها لم تمنعها عن المشاركة في الاستفتاء: "ده واجب عليا، وصممت أعمله عشان مصر".

لم تكن "شربات" الوحيدة التي شاركت في العرس الديمقراطي، بل شاركت إلى جانبها الكثير من السيدات من محافظة أسيوط، تأكيدا على دور المرأة وأهميته في تاريخ مصر.

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