بُولغاري تُطلق مجموعة إكسسوارات خاصة برمضان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تفصلنا سوى بضعة أسابيع فقط عن بداية شهر رمضان، وبهذه المناسبة أعلنت علامة المجوهرات الفاخرة بولغاري Bvlgari عن إطلاق مجموعة من الإكسسوارات حصريًا لجهة الشرق الأوسط. وابتكرت العلامة التجارية الإيطالية للمجوهرات الفاخرة 12 قطعة بظلال غنية كأزرق التيراكوتا الداكن والأخضر والبرغندي مع تفاصيل ذهبية، وبالطبع تفاصيل الثعبان Serpenti الأيقونية المميزة للعلامة التجارية. كما تشمل المجموعة حقائب اليد بنمط الكلاتش والكروس بودي والمقبض العلوي وحافظات العملات المعدنية والأحزمة. Advertisements وتأتي القطع مصنوعة من الأقمشة الفاخرة كالجلد اللامع وجلد الثعبان والجلد المطبّع، وستكون المجموعة الكاملة متاحة للشراء في متاجر مختارة للعلامة الإيطالية في الشرق الأوسط.

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