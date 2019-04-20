قبل ما تنزل.. نصائح ضرورية عليك اتباعها أثناء التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

مع الساعات الأولى من انطلاق مارثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل في يومه الأول والتي تستمر لـ22 أبريل الجاري، يقدم "الخليج 365" مجموعة من النصائح والإرشادات للمشاركين للإدلاء بأصواتهم، خصوصًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل للمساعدة على التصويت دون آثار جانبية.

وذكر الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة بجامعة عين شمس، في تصريحه الخاص، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها، وذلك بعد معرفة عنوان ورقم لجنتك الانتخابية وذلك بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، أو إرسال رسالة نصية على الرقم 5151، أو الاتصال برقم 141:

- تجنب الوقوف كثيرًا إذا كنت تعاني الهبوط المفاجئ، عليك توفير المياه وبعض الحلوى في حقيبتك.

- يجب أن يذهب كبار السن للإدلاء بأصواتهم بعد المغرب تجنبًا للزحام أو درجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى عدم وقوفه طويلًا في الطابور.

- لا بد لأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب أو السكري والضغط، التأكد من وجود الأدوية اللازمة لأي ظرف طارئ.

- يجب على المرأة الحامل تناول كميات كبيرة من المياه وعدم الوقوف في الطابور طويلًا، والوقوف في الظل، والجلوس حاجة شعورها بضغط في القدم.

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- لا تنسَ كمامة الهواء إذا كنت تعاني من الجيوب الأنفية أو أمراض تنفسية أخرى، خصوصًا أن هيئة الأرصاد أعلنت في بيان سابق لها أن الطقس سيشهد رياحًا وبرودة ليلًا خلال أيام الاستفتاء.

- تجنب الملابس الخفيفة خلال أيام الاستفتاء، والتأكد من وجود ملابس دافئة، طبقًا لما أعلنته الأرصاد باحتمالية سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة ليلًا في بعض المحافظات.

- تجنب الأشخاص الذين يعانون من الأنفلونزا لأنه يسبب لمرضي القلب والكلي والكبد العدوي السريعة بسبب قله مناعتهم.

- السماح لذوي الاحتياجات الخاصة بالإدلاء السريع وعدم الانتظار طويلًا.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.