للمقبلين على الزواج..دليلك لفرش شقتك بلمسات عصرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يٌفضل الشباب المُقبلين على الزواج في فصل الربيع والصيف الأجواء المبهجة المُنعشة في منزلهم، للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، عن طريق مزج بعض الألوان في تصميمات المنزل وديكورات الغرف واستخدام درجات وأنواع إضاءة معينة.

قالت مهندسة الديكور خلود الأصيلي لـ" الخليج 365" إن الألوان بشكل عام لها تأثير قوي على الشخص المحيط بها، ولتحقيق معادلة الأناقة مع مواكبة الموضة والأريحية، يجب استخدام الألوان الرائجة لعام 2019 و2020، مثل الرمادي والأصفر الهادئ والأخضر الداكن مع الخطوط والألوان الصريحة التي تلعب دوراً حاسماً ليعطي إحساساً بالعمق و الفراغ واتساع المساحة".

يعد هذا اللون الأصفر من أكثر الألوان التي قلما تليق مع ألوان أخرى لذا يكون استخدامه مميزاً، حيث التضارب الجميل بين اللون الأصفر و الأخضر و الموازنة مع اللون الأبيض.

ويتميّز اللون الأصفر بطول موجته بشكل نسبي، بالإضافة إلى أنّه مُحفّز عاطفي قويّ له تأثيرات عديدة، فهو في مستواه المُعتدل والمُريح يساعد على تَوليد الروح المعنويّة ودعمها، كما أنّه يُعزّز الثقة بالنفس والتفاؤل، لاسيما الرمادي الذي يجعل الجدران شكلها طبيعي ناعمة ومن ثمّ إضافة إشراقة للغرفة عن طريق الألوان الأفتح.

ما أفضل اختيار الأثاث (العفش) المودرن أم الكلاسيكي؟.. سؤال يشغل بال العرسان المٌقبلين على الزواج في ظل ارتفاع الأسعار إلى جانب أجواء الصيف الساخنة، أكدت "الأصيلي" أن من الطبيعي أن يختلف أذواق الأشخاص بين بيتٍ وآخر، فالبعض يميلون إلى اختيار الأثاث الكلاسيك الذي يحمل الطابع التقليدي القديم، لكن إذا كنت ترغب في مواكبة الموضة مع الحرص على الميزانية فعليك باختيار الأثاث المودرن البسيط للغاية، ويفضل اختيار السرير 160 على عكس الشائع فالعرائس تتجه دائما لشراء الـ180.

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وأضافت: أن الأثاث عندمًا يكون مساحته على أد الفراغ وقد المساحات الطبيعية للاستخدام، بيعطي شكل مريح نفسيا وعلى المستوى الوظيفي بيكون أفضل بالتأكيد.

وأوضحت أن هناك فخ يقع فيه الزوجان الجدد وهو فرش واكمال تجهيز غرفة الأطفال في بداية الزواج، فيفضل الاكتفاء بتلوينها بالألوان المبهجة التي تناسب الذكور والإناث، لتجنب تعديل ديكور وألوان الغرفة مع عمر ونوع الطفل.

يفضل اختيار غرفة السفرة مودرن مزينة بالتابلوهات بدون "نيش أو دولاب بوفيه"، و التي تعتمد على المساحات الصغيرة فهي عملية جدا وأقل تكلفة عن غيرها، و ويمكن أن نجعلها متعددة الوظائف بلمسات بسيطة عصرية فهي المكان الذي تتناول فيه الطعام وفي نفس الوقت مكان ترفيه أو كمكان للعمل ، اختار الأثاث الخالي من التخطيط والاشكال المبالغة فيه، مثل (الاويمه والكابوتونيه).

ويفضل استخدام الأثاث المودرن مع contemporary، وهذا من أحدث صيحات الديكورات لهذا الموسم ، وعبارة عن ادخال لمسات بسيطة من الارابيسك.

واعربت "الأصيلي" عن استيائها من التقليعة الجديدة التي انتشرت في مصر خلال الآونة الاخيرة، و انسياق ورائها الكثير، وهو الأثاث الكلاسيكي الوردي والأبيض والمستوحاة من الافلام والمسلسلات التركية، وأطلق عليه بعض العرسان الاستايل التركي، لكن إذ ارادوا أن يتبعوا هذا التصميم بشكل صحيح يجب اختيار الاثاث الـvintage، و الـshappychic، ذات الالوان المبهجة الممزوجة بالورود.

ونصحت "الأصيلي" المقبلين على الزواج بالابتعاد تماما في "تشطيب" الشقة عن الجيبسوم بورد، في السقف ويفضل اختيار السقف سادة حتى الحائط يفضل ان يكون خالي من اي منقوشات ، والاثاث يكون موحد وتجنب مزج الكلاسيكي مع المودن بشكل صريح، ووضح لمسات تضفي نعومة وبهجة للمكان من خلال تنسيق السجاد مع الستائر واضافة الورود والشموع واختيار وحدات الإضاءة المخفية بشكل جمالي.