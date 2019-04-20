سيدات يتصدرن المشهد في لجان الاستفتاء بأسيوط

شهدت لجان السيدات في محافظة أسيوط زحاما شديدا، خاصة في غرب أسيوط والقرى، إذ امتدت الطوابير بعشرات الأمتار أمام اللجان.

وحسب ما أكد مصدر لـ"هن"، شهدت لجنة مدرسة الرشاد في عرب المدابع غرب أسيوط، أعلى نسبة إقبال من السيدات.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين بأسيوط، مليونين و560 ألف ناخب موزعين على 609 لجان فرعية، يشرف عليها 750 قاضيا ويعاونهم 2250 موظفا من التربية والتعليم والمحليات.

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وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

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