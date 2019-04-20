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من "توك توك" إلى "كرسي متحرك".. تحركت خيرية أبوالحسن صاحبة الـ65 عاما، إلى داخل اللجنة الانتخابية في مدرسة سموحة النموذجية، للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي انطلق اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، وهي تهتف فرحا بحب مصر.
"مش قادرة أقف على رجلي، أجّرت توك توك عشان يوصلني اللجنة وأشارك بصوتي".. قالت السيدة السبعينية لـ"هنّ"، مؤكدة أنّها تحملت كل التعب لاستكمال مسيرة النهوض بمصر، ومدّ فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي عامين آخرين.
أمام اللجنة، وقفت الحاجة خيرية تدعو للرئيس عبدالفتاح السيسي: "ربنا يخليه وينصره على الإرهابيين"، وزادت: "مصر هتفضل آمنة في عين العالم، في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، والريّس أول واحد اهتم بالفقرا وبنالهم مساكن بشاير الخير".
كانت هذه تفاصيل خبر خيرية تدلي بصوتها على "كرسي متحرك": "أجّرت توك توك واتحملت التعب عشان مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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