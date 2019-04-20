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منذ أن أدت سوسن حسني سيدة خمسينية صلاة الفجر، ظلت مستيقظة استعدادا للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في مقر لجنة مدرسة الأزبكية الإعدادية بنين.
اتكأت السيدة المسنة على العصا، فهي رفيقة حياتها، وذهبت للإدلاء بصوتها بشعور من الفرحة: "كنت خايفة أنام.. فضلت صاحية لغاية ما نزلت".
"يوم جميل مختلف عن بقية الأيام".. هكذا وصفت السيدة الخمسينية، اليوم الأول من الاستفتاءات على التعديلات الدستورية، فهي دائما ما تحرص على مشاركتها في الانتخابات.
تقول سوسن إنّ إقبال السيدات كبيرا للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلة: "إحنا دايما موجودين في الصفوف الأولى.. إحنا الستات الجدعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "صاحية من الفجر".. "سوسن" تشارك في الاستفتاء: "إحنا الستات الجدعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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