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بـ"أعلام مصر".. "ستات قد التحدي" يشاركن في الاستفتاء: "طوبة عشان نبني بلدنا"

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بالأعلام والشارات، شارك وفد نسائي من تكتل "ستات وشباب قد التحدي"، في الإدلاء بأصواتهن لصالح التعديلات الدستورية، التي انطلقت للمصريين في الداخل لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل.

هناء خفاجي، إحدى المشاركات في الاستفتاء، قالت إنّ التعديلات الدستورية "طوبة جديدة" في بناء مصر الحديثة التي نتنماها لأولادنا وشبابنا، وأحد الدعائم الأساسية لاستعادة مكانة مصر القوية.

"التعديلات الدستورية تعزز مساواة المرأة بالرجل وتدعم حقوقها".. حسب ما قالت نادية المنوفي لـ"هنّ"، وزادت أنّ التعديلات الدستورية كانت حريصة على رفع نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب لـ25%.

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تقول سعاد عباس، إحدى المشاركات في وفد التكتل، إنّ دعم التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مواطن مصري، لتحقيق التقدم والاستقرار للبلاد، موضحة أنّ التعديلات الدستورية الجديدة تدفع بعجلة الأمن والاستقرار، كما أنّها سيف ورمح لمكافحة الإرهاب.

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