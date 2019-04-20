بالصور| سيدات يحملن أعلام مصر في لجنة بكرداسة: لو منزلناس عشان السيسي مين ينزل

على أنغام الطبل والمزمار والأغنيات الوطنية، تصدّرت نساء مركز كرداسة في الجيزة، مشهد التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، وهنّ يحملن أعلام مصر أمام مجمع المدارس بمنطقة المقابر التي تضم 8 لجان انتخابية.

زينب مصطفي، صاحبة الـ44 عاما، قالت عقب الإدلاء بصوتها داخل لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنين: "لو مكنّاش ننزل عشان خاطر السيسي.. مين ينزل"، وتابعت "انزلوا شاركوا.. القعدة في البيت خيانة للبلد".

ويبلغ من لهم حق التصويت في دائرة مركز كرداسة الذي يضم 9 قرى، 220 ألف صوت انتخابي يدلون بأصواتهم في 17 مقرا انتخابيا و40 لجنة فرعية موزعة على قرى مركز كرداسة.

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واستقبلت اللجان المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا في أول أيام الاستفتاء على الدستور، وانتشر بمحيط اللجان الانتخابية، عددا من الشباب المتطوع لإرشاد الناخبين إلى مقر لجانهم الانتخابية وذلك تيسيرا لعملية التصويت.

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