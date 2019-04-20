العجوز "نعيمة" تشارك في الاستفتاء على كرسيها المتحرك: طول ما فيّ نفس هشارك

التجاعيد تملأ وجهها، فعلى كرسيها المتحرك وبصحة حفيدها الأصغر، حرصت نعيمة جوهر صاحبة الـ85 عاما على الإدلاء بصوتها في مدرسة مصطفى كامل الثانوية الرسمية اللغات، بمنطقة الأزبكية.

ترى السيدة العجوز أنّ مشاركتها في التعديلات الدستورية واجب واطني تجاه بلادها: "طول ما فيّا نفس هنزل وهشارك".

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"كل حاجة خير".. هكذا وصفت "نعيمة" الإنجازات التي شهدتها فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "بنشكر ربنا، والنزول للمشاركة أقل شيء نقدمه لاستكمال المزيد من الإنجازات".

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