مجلة "ڤوغ العالمية" تحتفي بالأزاء المحتشمة في نسختها العربية

احتفت مجلة ڤوغ العالمية في نسختها العربية، لشهر أبريل المقبل، بالأزياء المحتشمة، وخصصت صورة الغلاف لعارضات أزياء يرتدين الحجاب، حيث اختارت المجلة في العدد المخصص عن المرأة وضع صور الكينية حليمة آدن، والصومالية أمينة آدن، والجزائرية إكرام عبدي عمر، وهن عارضات أزياء محجبات.
وعلى صفحات العدد الجديد لنفس المجلة، هناك لقاءات مع نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، والبطلتين الرياضيتين ابتهاج محمد، وزهرة لاري؛ والرئيسة التنفيذية غزلان غينيز، وغيرهن من النساء الملهمات.
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