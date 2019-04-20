استمرار فعاليات المهرجان الدولي للمواهب الشابة "أفريقاتا"

انطلق، أول أمس الخميس، المهرجان الدولي للمواهب الأفريقية الشابة “AFRIFATA” في دورته الثانية، في مدينة الدارالبيضاء، ويستمر إلى غاية، اليوم السبت، حيث ترعى المهرجان، المنظم تحت شعار “الدارالبيضاء عاصمة الموضة الإفريقية” منظمة “L’UNESCO” لدعم وتشجيع الشباب الإفريقي، المهتم بمجال تصميم الأزياء بغرض التعريف بمنتوجاتهم عبر إفريقيا، والعالم.

وأفاد بلاغ الدورة الثانية من “AFRIFATA” أن المنظمين يسعون إلى لم شمل المصممين، والمبدعين الشباب الأفارقة، وذلك لدعمهم، والتعريف بمنتجاتهم، حيث قالت المصممة المغربية، زينب القادري، القاطنة في الديار الفرنسية، وهي من منظمي هذه التظاهرة: “أنا سعيدة بالعودة إلى جذوري لذلك فقد أردت الجمع بين ثقافتي، وشغفي بالموضة، خصوصا أن هذه الدورة تحظى برعاية خاصة من ”منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”L’UNESCO ، إضافة إلى ذلك فإنني سعيدة بالتعريف بثقافتنا الإفريقية، والمغربية في الديار الأوربية، خصوصا فرنسا.

وأوضح هشام لحلو، المصمم العالمي، وعضو لجنة التحكيم ” AFRIFATA”بأن دور التظاهرة هو مساعدة الشباب في التطوير، والتعريف بمنتجاتهم عبر العالم، كما صرح بأنه قام بتصميم مجسم الجائزة، الذي سيتم تقديمه للفائزين بالمسابقة، خلال نهاية التظاهرة.

وأعربت ”أداما باريس”، المديرة الفنية لدورة “AFRIFATA” عن سعادتها بالحضور في المغرب للمشاركة في هذه الدورة، وأوضحت أنها فرصة كبيرة للشباب الطموح، الساعي إلى تطوير، وتثمين منتوجه، والتعريف به عبر نطاق واسع في إفريقيا، وباقي الدول الأوربية.

يذكر أن هناك مجموعة من الموائد المستديرة تنظم في إطار الدورة الثانية من “AFRIFATA”، إضافة إلى عروض أزياء لاختيار الفائزين، وتأهيلهم للمشاركة في تظاهرة ”فاشن ويك كاب تاون” في إفريقيا الجنوبية، الأسبوع المقبل.

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