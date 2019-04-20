تألّق دوتزين كرويس خلال حفل توزيع جوائز "أبوت يو"

تبدو دائما عارضة الأزياء الهولندية، دوتزين كرويس، 34 عاما، رائعة سواء أكانت على منصات عروض الأزياء أو على السجادة الحمراء، وجذبت الانتباه مرة أخرى في حفل توزيع جوائز "أبوت يو" في استوديوهات بافاريا، في موينخ، ألمانيا، الخميس، وتألقت كرويس في فستان قصير ساتان باللون الأحمر الفاقع.

ويحتفل "أبوت يو" بالنجوم الذين يحدثون تأثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأشهر الأخيرة، ولدى دوتزين عبر موقع "إنستغرام" نحو 6 ملايين متابع، لذا كانت في قلب المناسبة.

وكشف الفستان القصير عن ساقيها الممشوقتين، واستعرضت العارضة جسدها المثير على السجادة الصفراء، وكان الفستان به ربطة على الخصر، وفتحة على شكل حرف "في" من على الصدر، وارتدت حذاء باللون الأسود بكعب عالٍ لتكمل الإطلالة الأنيقة، ووضعت مكياجا بسيطا أبرز جمال عيناها الزرقاوتين، أرفقته بأحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الطويل الأشقر منسدلا تتخلله موجات واسعة.

وارتدت زميلتها بال لينا، في فيكتوريا سيكرت، الفستان نفسه في الحدث، واعترفت دوتزين أنها تعتني جيدا ببشرتها، لتبدو جميلة عند تقدمها في السن، كما أنها تحاول الموازنة بين حياتها العملية، وطفليها الصغيرين، ميلا ماي جوري، 4 أعوام، وفيلون جوي جوري، 8 أعوام، موضحة أن ابنتها ميلا تحبّ مشاهدتها وهي تضع المكياج، رغم صغر سنها.

وتزوجت دوتزين من سونري جيمس جوري، والد طفليها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، في إيسترمار.

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